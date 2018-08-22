2018-08-22T09:56:59+03:00
Общество

Суд оставил под стражей членов крымской террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"

Обвиняемые будут находиться под стражей до 28 ноября
Надежда ДАЦЮК
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Участникам крымской ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (террористическая организация, запрещенная в России) продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного суда.

- Продлить срок содержания под стражей обвиняемым на три месяца, то есть до 28 ноября 2018 года, — говорится в сообщении.

Ранее срок содержания подсудимых под стражей заканчивался 28 августа. В суде отметили, что обвиняемые на свободе могут снова заняться преступной деятельностью и скрываться от правосудия.

- Об обоснованности данного вывода свидетельствуют показания в судебном заседании свидетеля под псевдонимом "Ибрагимов", указавшего, что лица, близкие к подсудимым, высказывали угрозы в отношении свидетелей в случае дачи ими в суде уличающих их показаний, — сообщили в суде.

Кроме того, действия одного из подсудимых намерены квалифицировать как более тяжкое преступление. Суд решил вернуть уголовное дело в полном объеме обратно в прокуратуру Крыма.

Напомним, с конца января в Северо-Кавказском окружном военном суде слушается дело о крымской ячейке "Хизб ут-Тахрир". В 2015 году, по материалам дела, Муслим Алиев организовал ячейку с целью создания всемирного исламского халифата. В нее входили Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и Эмир-Усеин Куку.

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