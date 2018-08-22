В Крыму в честь Дня флага РФ развернули 28-метровый триколор

СЕГОДНЯ 10:13 2018-08-22T10:13:57+03:00

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На площади им. Ленина в Симферополе в День Государственного флага РФ 22 августа развернули самый большой в Крыму триколор. Его длина – 28 метров, ширина – 16 метров.

Мероприятие началось в 9.15. Крымчанам и гостям полуострова представили молодежную акцию «ЦветРоссии», в рамках которой развернули большой флаг в истории современного Крыма.

Мероприятие началось в 9.15Фото: Надежда ДАЦЮК

Также в Симферополе планируют раздавать светоотражающие брелоки в цветах главного Государственного символа и памятки с информацией об истории флага.

Акция пройдет с 11.00 до 13.00 на территории Международного аэропорта «Симферополь», в Детском парке (пл. Куйбышева) с 10.00 до 12.00, на перекрестке ул. К. Маркса/ ул.Пушкина с 10.00 до 12.00, а также на школьной ярмарке на ул. Набережная с 10.00 до 12.00.