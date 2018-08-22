2018-08-22T10:13:57+03:00
Общество

В Крыму в честь Дня флага РФ развернули 28-метровый триколор

Государственный символ развернула молодежь на площади Ленина [фото]
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Вес флага - 100 килограммВес флага - 100 килограммФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

На площади им. Ленина в Симферополе в День Государственного флага РФ 22 августа развернули самый большой в Крыму триколор. Его длина – 28 метров, ширина – 16 метров.

Мероприятие началось в 9.15. Крымчанам и гостям полуострова представили молодежную акцию «ЦветРоссии», в рамках которой развернули большой флаг в истории современного Крыма.

Мероприятие началось в 9.15 Фото: Надежда ДАЦЮК

Мероприятие началось в 9.15Фото: Надежда ДАЦЮК

Также в Симферополе планируют раздавать светоотражающие брелоки в цветах главного Государственного символа и памятки с информацией об истории флага.

Акция пройдет с 11.00 до 13.00 на территории Международного аэропорта «Симферополь», в Детском парке (пл. Куйбышева) с 10.00 до 12.00, на перекрестке ул. К. Маркса/ ул.Пушкина с 10.00 до 12.00, а также на школьной ярмарке на ул. Набережная с 10.00 до 12.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьниц, сбежавших из дома в Севастополе, обнаружили аж в Феодосии
За сутки в Крыму утонули два человека
Сторожевик «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
На границе Крыма с Украиной задержали молдаванина без документов
Суд оставил под стражей членов крымской террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"
В Симферополе бомж украл 100 тысяч рублей с банковской карты своего собутыльника
Пьяный парень сжег в Бахчисарайском районе четыре авто и магазин
Погода в Крыму на 22 августа: Пожарная опасность и штормовое предупреждение
Земельный налог в Крыму заплатят больше 200 тысяч человек
Где в Симферополе 22 августа не будет света
В Черном море уничтожили две фугасных авиабомбы времен войны
Сбил подростка и скрылся: в Крыму ищут водителя авто, устроившего ДТП
В Симферополе автобус врезался в скорую помощь: пострадали два человека
В Крым хотели ввезти 25 тонн нелегального спирта под видом стройматериалов
Проезд в троллейбусах в Крыму может подорожать до 18 рублей
В Феодосии нашли потерявшегося туриста
Очереди станут меньше: В Крыму откроют еще 23 модульных детсада
Облачно и жарко: Погода в Крыму на 21 августа
"Институт стратегического планирования" подозревают в махинациях на 153 миллиона рублей
Крымчане начали получать уведомления об оплате земельного налога
В Севастополе отчим разбил пасынку голову кувалдой
Морская авиация ЧФ расстреляла наземные цели на полигоне Опук
В Керчи чиновников обязали заасфальтировать дорогу для проезда «Скорой помощи»
В Симферополе трактор наполовину утонул в яме с водой
В Симферополе развернут 28-метровый триколор