2018-08-22T10:57:55+03:00
Политика

Сторожевик «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря

Корабль выполнял задачи в течение четырех месяцев
Анастасия ЖУКОВА
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Сторожевой корабль Черноморского флота (ЧФ) «Сметливый» возвращается из Средиземного моря в Севастополь. Сейчас он проходит проливы Босфор и Дарданеллы.

СКР с апреля 2018 года выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море. Так, экипаж корабля провел различные учения: отрабатывал ведение боя одиночным кораблем и в составе группировки, выполнял артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям. Кроме того, «Сметливый» отработал противолодочные задачи.

- За время нахождения в Севастополе на корабле будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию корабельных систем и механизмов, а матросы мичманы и офицеры получат возможность отдыха, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Планируется, что «Сметливый» зайдет в Севастополь в конце этой недели.

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