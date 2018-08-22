За сутки в Крыму утонули два человека
Еще одного удалось спасти
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За сутки на водных объектах Крыма утонули два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Первая трагедия случилась в Евпатории на озере Мойнаки. Тело мужчины обнаружили в четырех метрах от берега на пляже «Лазурный берег». На вид ему было около 60 лет, личность устанавливается.
Еще одно происшествие случилось в Алуште. Спасатели вытащили на городской пляж мужчину без признаков жизни. Сейчас устанавливается личность утонувшего и обстоятельства гибели.
Также сотрудникам МЧС удалось спасти одного мужчину. 53-летний отдыхающий не смог самостоятельно выбраться на берег, и спасатели вытащили его из воды.