Клиентка ограбила крымскую гадалку, которая предсказала ей скорую прибыль
В Симферополе клиентка ограбила 62-летнюю гадалку. Увы, пенсионерка, занимающаяся предоставлением оккультных услуг, не смогла предвидеть похищение 70 тысяч рублей из собственной сумки.
Искать преступника с помощью хрустального шара дама тоже не стала и обратилась с заявлением в полицию. Подозреваемую нашли оперуполномоченные уголовного розыска: ей оказалась 32-летняя жительница крымской столицы, которая неоднократно обращалась к гадалке за предсказаниями.
На очередном сеансе постоянной клиентке предрекли скорую прибыль. Женщина решила взять судьбу в свои руки и достала эту самую "прибыль" из сумочки гадалки.
В полиции возбудили уголовное дело по статье "кража" (ч.2 ст.158 УК РФ).
Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы.