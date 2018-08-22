Клиентка ограбила крымскую гадалку, которая предсказала ей скорую прибыль

СЕГОДНЯ 14:58 2018-08-22T15:02:35+03:00

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В Симферополе клиентка ограбила 62-летнюю гадалку. Увы, пенсионерка, занимающаяся предоставлением оккультных услуг, не смогла предвидеть похищение 70 тысяч рублей из собственной сумки.

Искать преступника с помощью хрустального шара дама тоже не стала и обратилась с заявлением в полицию. Подозреваемую нашли оперуполномоченные уголовного розыска: ей оказалась 32-летняя жительница крымской столицы, которая неоднократно обращалась к гадалке за предсказаниями.

На очередном сеансе постоянной клиентке предрекли скорую прибыль. Женщина решила взять судьбу в свои руки и достала эту самую "прибыль" из сумочки гадалки.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "кража" (ч.2 ст.158 УК РФ).

Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы.