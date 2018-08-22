2018-08-22T16:23:51+03:00
Общество

На трассе Алушта-Феодосия "Нива" улетела в кювет - водитель не справился с "серпантином"

Пассажира авто госпитализировали
Надежда ДАЦЮК
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На трассе Алушта-Феодосия «Нива» опрокинулась в кювет. Водитель не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Спасатели уточнили, что происшествие случилось в районе Судака.

Известно, что в машине находилось два человека. Пострадавшего пассажира госпитализировала бригада скорой помощи до приезда спасателей. Водитель отказался от медицинской помощи.

Причины ДТП устанавливают эксперты.

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