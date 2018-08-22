Сдадим вовремя. В Севастополе трассу «Таврида» строят в две смены

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-22T18:43:01+03:00

Дорогу в эксплуатацию будут вводить в два этапа - в конце 2018 года и в 2020. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Участок федеральной трассы «Таврида» в Севастополе строят без отставаний. Работы ведутся строго по графику.

- Половина земляного полотна – 6 км уже готова, еще порядка 2,7 км заасфальтировано. Работы ведутся строго по графику, темп хороший. Президенту также направлено мое обращение и все документы, необходимые для определения подрядчика по 8-му участку. Это дает уверенность, что вся трасса на территории Севастополя будет построена в установленные сроки – до конца 2020 года, - говорит губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Работы ведутся круглосуточно, рабочие трудятся в две смены. На участке задействованы 150 единиц техники и 400 строителей. Работы выполнены на 10%, сумма потраченных средств – 1,5 миллиарда рублей.

- Рельеф на участке достаточно сложный – сейчас мы ведем активные работы по устройству инженерной противооползневой защиты. Задачу такого уровня сложности мы решаем впервые, но техника хорошая, есть все необходимое оборудование, которое помогает справляться со всеми трудностями, – сообщил начальник Севастопольского управления акционерного общества «ВАД» Николай Кривелев.

Напомним, в конце июня в Крыму открыли движение по второму участку самой скоростной трассы юга России. Движение запустили на 6-километровом отрезке "Тавриды" в районе Белогорска.