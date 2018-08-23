Украинская семья Киливник, потерявшаяся в Крыму, нашлась

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-23T17:30:39+03:00

Родственники связались с ними на границе

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На российско-украинской границе нашли пропавшую украинскую семью Киливник, которая перестала выходить на связь 10 августа.

- Нашлись! Мои знакомые на границе и с ними все хорошо! – написала на странице на Фейсбук приятельница семьи Маргарита Евлашевич несколько часов назад.

Родственница Татьяна Крицкая сообщила, что они даже и не знали о розыске.

- И вправду как оказалось, заотдыхались. Теперь будут нам поочередно всем объясняться и просить прощения у двух стран, - отметила Татьяна.

Семья из четырех человек — родители Иван и Дина, а также их дети Тимофей и Дарья — приехали в Крым в начале августа. Они хотели отдыхать «дикарями» в Межводном.

Вернуться домой семья хотела 18 августа, но до сегодняшнего дня связи с ними не было.

Известно, что в ночь на 23 августа искать семью Киливник выехали их родители, они уже успели пересечь границу и оказались в Крыму. Сейчас родители возвращаются в Украину, чтобы провести беседу с «детьми».