Украинская семья Киливник, потерявшаяся в Крыму, нашлась
На российско-украинской границе нашли пропавшую украинскую семью Киливник, которая перестала выходить на связь 10 августа.
- Нашлись! Мои знакомые на границе и с ними все хорошо! – написала на странице на Фейсбук приятельница семьи Маргарита Евлашевич несколько часов назад.
Родственница Татьяна Крицкая сообщила, что они даже и не знали о розыске.
- И вправду как оказалось, заотдыхались. Теперь будут нам поочередно всем объясняться и просить прощения у двух стран, - отметила Татьяна.
Семья из четырех человек — родители Иван и Дина, а также их дети Тимофей и Дарья — приехали в Крым в начале августа. Они хотели отдыхать «дикарями» в Межводном.
Вернуться домой семья хотела 18 августа, но до сегодняшнего дня связи с ними не было.
Известно, что в ночь на 23 августа искать семью Киливник выехали их родители, они уже успели пересечь границу и оказались в Крыму. Сейчас родители возвращаются в Украину, чтобы провести беседу с «детьми».