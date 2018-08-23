2018-08-23T17:47:58+03:00
Общество

Очистка Салгира в Симферополе обойдется в 100 миллионов рублей

Это будут средства из республиканского или федерального бюджета
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На очистку русла Салгира и других мелких рек в Симферополе потратят свыше 100 млн рублей, рассказал журналистам глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв.

По его словам, проект работ сейчас проходит государственную экспертизу. Средства на очистку планируют получить по линии Министерства экологии России.

- Это будут республиканские деньги либо федеральные. Мы надеемся, что проект подготовят к октябрю. Не могу сказать точную цифру, потому что проект находится в экспертизе, и только она может определить окончательную стоимость проекта, но это будет за 100 млн рублей, - рассказал Игорь Лукашев.

Напомним, очистка русла реки Салгир в Симферополе начнется не раньше следующего года.

После очистки русла реки запланирована реконструкция набережной. Власти планируют заменить сломанные ограждения, положить новую плитку, пересадить деревья, провести капельное орошение, установить новые лавочки и мусорные урны. И даже наполнить реку водой и пустить по ней экскурсионные лодочки.

В прошлом году стоимость реконструкции предварительно оценили до 1,5 миллиарда рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые КФУ выводят новую породу пчел - миролюбивую и продуктивную
В Симферополе снесут 58 незаконных гаражей
Украинская семья Киливник, потерявшаяся в Крыму, нашлась
Севастополь потратит 2 миллиона рублей на переквалификацию безработных
Севастополец вырастил в квартире 24 куста конопли
Аэропорт «Симферополь» за сутки «минировали» два раза
Глава Крыма: Учить в школах «Родной язык» - правильное и полезное решение
Рекордное число первоклашек. В Симферополе в 1 класс пойдут 5,5 тысячи детей
В аэропорту «Симферополь» задержали пять рейсов
Воды не будет. Какие улицы в Симферополе 23 августа попали под отключения
Погода в Крыму на 23 августа: днем жара до +34
Сдадим вовремя. В Севастополе трассу «Таврида» строят в две смены
В Симферополе 23 августа организуют подвоз воды автоцистернами
На трассе Алушта-Феодосия "Нива" улетела в кювет - водитель не справился с "серпантином"
В Севастополе начали капремонт четырех улиц
Клиентка ограбила крымскую гадалку, которая предсказала ей скорую прибыль
Школьниц, сбежавших из дома в Севастополе, обнаружили аж в Феодосии
За сутки в Крыму утонули два человека
Сторожевик «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
На границе Крыма с Украиной задержали молдаванина без документов
В Крыму в честь Дня флага РФ развернули 28-метровый триколор
Суд оставил под стражей членов крымской террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"