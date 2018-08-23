Очистка Салгира в Симферополе обойдется в 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:47 2018-08-23T17:47:58+03:00

Это будут средства из республиканского или федерального бюджета

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На очистку русла Салгира и других мелких рек в Симферополе потратят свыше 100 млн рублей, рассказал журналистам глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв.

По его словам, проект работ сейчас проходит государственную экспертизу. Средства на очистку планируют получить по линии Министерства экологии России.

- Это будут республиканские деньги либо федеральные. Мы надеемся, что проект подготовят к октябрю. Не могу сказать точную цифру, потому что проект находится в экспертизе, и только она может определить окончательную стоимость проекта, но это будет за 100 млн рублей, - рассказал Игорь Лукашев.

Напомним, очистка русла реки Салгир в Симферополе начнется не раньше следующего года.

После очистки русла реки запланирована реконструкция набережной. Власти планируют заменить сломанные ограждения, положить новую плитку, пересадить деревья, провести капельное орошение, установить новые лавочки и мусорные урны. И даже наполнить реку водой и пустить по ней экскурсионные лодочки.

В прошлом году стоимость реконструкции предварительно оценили до 1,5 миллиарда рублей.