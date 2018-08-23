2018-08-23T18:10:20+03:00
Экономика

Ученые КФУ выводят новую породу пчел - миролюбивую и продуктивную

Эксперты исследуют ДНК насекомых, выведенных на одном из хозяйств полуострова
Анастасия РОМАНОВА
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Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского работают над выведением новой породы медоносной пчелы. Насекомое будет отличаться высокой продуктивностью и миролюбивостью.

Кроме того, такие пчелы смогут собирать нектар при высоких температурах.

Как сообщил завкафедрой экологии и зоологии Таврической академии КФУ профессор Анатолий Ивашов, эксперты нашли хозяйство, где более 30 лет разводили собственных пчел, приспособленных к условиям медосбора в горнолесной зоне полуострова.

На основе семей этой пасеки эксперты надеются выделить линию, которая будет отличаться устойчивостью к морозам и болезням.

Эксперты исследуют морфологические признаки подопытных пчет и индентифицируют уникальные особенности их ДНК, сообщили в пресс-службе КФУ.

- Найдена интересная мутация, отличающая исследуемую пчелу от других пород и от беспородных пчел, взятых на некоторых крымских пасеках, - отметили в вузе.

Производство племенного потомства планируется поставить на коммерческую основу.

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