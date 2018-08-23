Ученые КФУ выводят новую породу пчел - миролюбивую и продуктивную
Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского работают над выведением новой породы медоносной пчелы. Насекомое будет отличаться высокой продуктивностью и миролюбивостью.
Кроме того, такие пчелы смогут собирать нектар при высоких температурах.
Как сообщил завкафедрой экологии и зоологии Таврической академии КФУ профессор Анатолий Ивашов, эксперты нашли хозяйство, где более 30 лет разводили собственных пчел, приспособленных к условиям медосбора в горнолесной зоне полуострова.
На основе семей этой пасеки эксперты надеются выделить линию, которая будет отличаться устойчивостью к морозам и болезням.
Эксперты исследуют морфологические признаки подопытных пчет и индентифицируют уникальные особенности их ДНК, сообщили в пресс-службе КФУ.
- Найдена интересная мутация, отличающая исследуемую пчелу от других пород и от беспородных пчел, взятых на некоторых крымских пасеках, - отметили в вузе.
Производство племенного потомства планируется поставить на коммерческую основу.