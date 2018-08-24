За сутки в Крыму утонул один человек
Еще одного удалось спасти
Трагедии на воде не удалось избежать.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
В море в районе Евпатории утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
- Из воды в районе Евпатории было извлечено тело мужчины. Медики констатировали смерть до прибытия сотрудников МЧС, – уточнили спасатели.
В ведомстве также добавили, что еще одного человека удалось вытащить из воды в 800 метрах от берега около поселка Коктебель.
Спасатели обнаружили 39-летнюю жительницу Перми во время патрулирования Коктебельской бухты. В медпомощи она не нуждалась.
Напомним, 22 августа в Крыму на воде погибли трое человек. С начала года более 30 человек утонули на полуострове.