За сутки в Крыму утонул один человек

СЕГОДНЯ 09:49 2018-08-24T10:19:23+03:00

Трагедии на воде не удалось избежать. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Еще одного удалось спасти

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В море в районе Евпатории утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

- Из воды в районе Евпатории было извлечено тело мужчины. Медики констатировали смерть до прибытия сотрудников МЧС, – уточнили спасатели.

В ведомстве также добавили, что еще одного человека удалось вытащить из воды в 800 метрах от берега около поселка Коктебель.

Спасатели обнаружили 39-летнюю жительницу Перми во время патрулирования Коктебельской бухты. В медпомощи она не нуждалась.

Напомним, 22 августа в Крыму на воде погибли трое человек. С начала года более 30 человек утонули на полуострове.