В Черном море начался промышленный сбор мидий

СЕГОДНЯ 11:11 2018-08-24T11:11:06+03:00

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В Черном море собрали первые 6 тонн мидий. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Пользователи водных биоресурсов отдают их на реализацию в торговую сеть Крыма.

В пресс-службе уточнили, что в этом году в Крыму впервые начали промышленный сбор мидий. Их рекомендованный объем добычи – 199 тонн. На полуострове можно купить неочищенную от створок дикую мидию по оптовой цене от 120 до 250 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что крымские аквафермеры произвели 96,5 тонн устриц. Эти показатели в четыре раза выше объемов прошлого года.