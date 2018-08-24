Для решения мусорной проблемы в Симферополе выделили еще три "Камаза"

СЕГОДНЯ 15:28 2018-08-24T15:28:46+03:00

За три дня из города вывезли около 11 тысяч кубометров твердых бытовых отходов

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Для борьбы с проблемой вывоза мусора в Симферополе ГУП «Крымэнергоресурсы» выделило три «Камаза» и два мультилифта с прицепами. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Михаил Селезнев.

- Поручения главы республики, которые были поставлены, а именно своевременный выход техники, логистика – это проработано. Конечно, помогают такие организации, как ГУП «Крымэкоресурсы», - сообщил Селезнев.

По его словам, «Камазы» будут передвигаться по маршрутам, а лифты позволят перегрузить мусор из малотоннажной техники и вывезти на Тургеневский полигон.

Также вице-премьер отметил, что говорить о полном решении проблемы пока рано, потому что еще есть адреса, где возникают навалы, но они уже не массовые.

В свою очередь начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Вячеслав Голуб рассказал, что за три дня из города вывезли около 11 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

По его словам, на маршрутах работали 17 единиц техники МУП «Экоград» и другая спецтехника. За прошедшие трое суток убраны свалки на улицах Чернышевского, Куйбышева, Садовая, Снайперов, Полигонная, Балаклавская, Беспалова, 1-ой Конной Армии и на переулке Стрелковый. Также ликвидирован навал в районе улицы Жени Дерюгиной.