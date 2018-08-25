В Крыму с начала года отдохнули около 5 миллионов туристов

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-25T14:40:07+03:00

По итогам года в минтуризма ожидают 6 миллионов отдыхающих Фото: Надежда ДАЦЮК

Это на миллион человек больше, чем за тот же период прошлого года

Изменить размер текста: A A

С начала 2018 года на полуострове побывали около 5 миллионов туристов. Об этом на пресс-конференции сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Для подсчета туристического потока использовали данные аэропорта Симферополь, пограничных пунктов пропуска на границе с Украиной и ФКУ "Упрдор "Тамань" - оператора Крымского моста.

Волченко уточнил, что все данные сверяются с объектами для размещения туристов. По его словам, на текущий момент Крым посетили на миллион человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Это видно по пляжам, дорогам и ресторанам. По прогнозам, по итогам года мы должны превысить показатель в шесть миллионов туристов, - сообщил Волченко.

Увеличению турпотока, по мнению Волченко, способствовали несколько факторов - открытие Крымского моста, нового терминала аэропорта "Симферополь", а также сохранение прошлогодних цен на размещение в отелях. Также министр отметил увеличение количества фестивалей в Крыму.

Напомним, 24 августа в Коктебеле открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party.