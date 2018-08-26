В Крыму спасли тонущую женщину и ребенка, у которого лопнул надувной круг
За минувшие сутки на полуострове двоих отдыхающих пришлось вытаскивать из воды, сообщили в пресс-служе крымского главка МЧС.
Группа спасателей патрулировала Профессорский уголок в Алуште и увидела, что женщина, заплывшая на 200 метров от берега, нуждается в помощи.
- Выбившись из сил, самостоятельно она вернуться на сушу уже не могла. Крымским спасателям удалось взять пострадавшую на борт и доставить на пляж, где с ней была проведена профилактическая беседа.
60-летняя жительница Симферополя не нуждалась в медпомощи.
Второе происшествие случилось в Ялте. Спасатели патрулировали акваторию Массандровского пляжа и заметили мальчика. Оказалось, что он отплыл на надувном круге на 40 метров от берега, а потом плавательное средство лопнуло. В этот момент ребенок позвал на помощь. Пострадавшего оперативно подняли на борт катера и оставили на берег. 12-летнего жителя Ижевска передали родителям.
В пресс-службе уточнили, что в медпомощи мальчик не нуждался.