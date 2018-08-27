В охранной зоне реки Салгир захватили землю под коммерческие цели

СЕГОДНЯ 10:22 2018-08-27T10:22:31+03:00

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В государственном комитете по госрегисттрации и кадарстру РК выявили незаконное использование муниципальной земли в охранной зоне Салгира в Симферополе.

- Жилищно-строительный кооператив "Альфа" по договору аренды использует землю площадью более 23 тыс кв. м с видом разрешенного использования "пищевая промышленность". На часть этого участка (6 тыс кв. м) наложены ограничения в связи с нахождением его в охранной зоне реки, - сообщил председатель Госкомрегистра, главный государственный инспектор по использованию и охране земель Александр Спиридонов.

При этом на самовольно занятом земельном участке площадью 191 кв. м расположился временный "Салон продаж". На том же месте есть асфальтированная площадка, которая является внутриквартальным проездом. Этот участок самовольно огражден металлическим забором.

По словам Спиридонова, у предпринимателя не было документов на использование этой территории. Ущерб муниципальному образованию нанесен в 38 634 рублей в год (недополучение платежей аренды).

Юрлицо на данный момент оштрафовано на 150 тысяч рублей.