В Симферополе на оживленное шоссе упал столб
В Симферополе столб упал на оживленное Евпаторийское шоссе, образовалась огромная пробка. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
По данным интернет-пользователей, ЧП случилось недалеко от развязки шоссе и объездной дороги.
- Столб справа на обочине был, упал, перекрыв две из трех полос. Похоже, минитрактор дорожников его сбил, если я правильно понял. По крайней мере, техника стояла вплотную к столбу. Сомневаюсь, что он хотел столб убрать, ведь ДПС еще не приехали, - рассказал очевидец Виталий.
По его словам, столб упал на микроавтобус, полный людей. Среди пассажиров как взрослые, так и дети.
- Кажется, без жертв, хотя столб вошел в заднее пассажирское окно, - отметил Виталий.
Симферопольцы сообщают, что из-за ЧП шоссе замерло в многокилометровой пробке.
- Ехали от "Меганома" (торговый центр на Евпаторийском шоссе в Симферополе, - ред.) до железнодорожного вокзала полтора часа, - поделился водитель Александр.
По информации сервиса Яндекс.Карты, движение по шоссе до сих затруднено от ТЦ "Меганом" до объездной.
Скриншот по состоянию на 16:00