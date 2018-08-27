В Симферополе на оживленное шоссе упал столб

СЕГОДНЯ 16:08 2018-08-27T16:08:12+03:00

Информации о пострадавших пока нет

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В Симферополе столб упал на оживленное Евпаторийское шоссе, образовалась огромная пробка. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По данным интернет-пользователей, ЧП случилось недалеко от развязки шоссе и объездной дороги.

- Столб справа на обочине был, упал, перекрыв две из трех полос. Похоже, минитрактор дорожников его сбил, если я правильно понял. По крайней мере, техника стояла вплотную к столбу. Сомневаюсь, что он хотел столб убрать, ведь ДПС еще не приехали, - рассказал очевидец Виталий.

По его словам, столб упал на микроавтобус, полный людей. Среди пассажиров как взрослые, так и дети.

- Кажется, без жертв, хотя столб вошел в заднее пассажирское окно, - отметил Виталий.

Симферопольцы сообщают, что из-за ЧП шоссе замерло в многокилометровой пробке.

- Ехали от "Меганома" (торговый центр на Евпаторийском шоссе в Симферополе, - ред.) до железнодорожного вокзала полтора часа, - поделился водитель Александр.

По информации сервиса Яндекс.Карты, движение по шоссе до сих затруднено от ТЦ "Меганом" до объездной.