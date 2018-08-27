2018-08-27T16:08:12+03:00
Происшествия

В Симферополе на оживленное шоссе упал столб

Информации о пострадавших пока нет
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Симферополе столб упал на оживленное Евпаторийское шоссе, образовалась огромная пробка. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По данным интернет-пользователей, ЧП случилось недалеко от развязки шоссе и объездной дороги.

- Столб справа на обочине был, упал, перекрыв две из трех полос. Похоже, минитрактор дорожников его сбил, если я правильно понял. По крайней мере, техника стояла вплотную к столбу. Сомневаюсь, что он хотел столб убрать, ведь ДПС еще не приехали, - рассказал очевидец Виталий.

По его словам, столб упал на микроавтобус, полный людей. Среди пассажиров как взрослые, так и дети.

- Кажется, без жертв, хотя столб вошел в заднее пассажирское окно, - отметил Виталий.

Симферопольцы сообщают, что из-за ЧП шоссе замерло в многокилометровой пробке.

- Ехали от "Меганома" (торговый центр на Евпаторийском шоссе в Симферополе, - ред.) до железнодорожного вокзала полтора часа, - поделился водитель Александр.

По информации сервиса Яндекс.Карты, движение по шоссе до сих затруднено от ТЦ "Меганом" до объездной.

Скриншот по состоянию на 16:00

Скриншот по состоянию на 16:00

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Итоги лета. Какие крымские курорты оказались самыми популярными в России
Турпоток в Севастополе вырос на 19%
Пожарные потушили 20 гектаров горящих камышей в Джанкойском районе
В Керчи местные жители фиктивно прописывали в квартирах иностранцев
В Севастополе назначен новый глава департамента здравоохранения
В Крыму спасли туристку из Липецка, которая сорвалась со скалы в Черноморском районе
В охранной зоне реки Салгир захватили землю под коммерческие цели
В Ялте пройдет кинофестиваль «Евразийский мост»
В Крыму 27 августа жарко и облачно
Площадь посадки виноградников в Крыму за пять лет увеличилась почти в три раза
На трассе Ялта-Бахчисарай столкнулись две легковушки: одна загорелась
В Крыму спасли тонущую женщину и ребенка, у которого лопнул надувной круг
В Крыму за сутки четверо человек достали из колодцев
В Крыму хотят возродить парусный спорт
В Ленинском районе грузовик снес газовую трубу
Тепло в домах Симферопольцев во время отопительного сезона будет регулироваться автоматически
Волонтеры и участники Koktebel Jazz Party расчистили обочины дорог к могиле Волошина и Тихой бухте