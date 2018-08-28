Выехал на встречную: На трассе Симферополь - Феодосия произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 09:14 2018-08-28T09:17:40+03:00

Три человека погибли, еще двое - пострадали

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На трассе Симферополь - Феодосия вечером 27 августа произошло смертельное ДТП. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария случилась около 22:00 в районе поворота в сторону поселка Отважное.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford двигался со стороны Симферополя в сторону Феодосии и выехал на встречную полосу, врезавшись в автомобиль Chevrolet.

В результатеп погибли три человека - водитель и пассажир Chevrolet, а также пассажир автомобиля Ford.

Еще двое пассажиров Ford получили травмы.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, - заключили в пресс-службе МВД.