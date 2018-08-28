В Никитском ботсаду пройдет фестиваль керамики «Огненные цветы»
На глазах у зрителей создадут скульптуры высотой выше полутора метров
Фестиваль будет проходить с 4 по 16 сентября.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:
В Никитском ботаническом саду с 4 по 16 сентября пройдет международный фестиваль художественной керамики «Остров Крым».
- В этом году он носит название «Огненные цветы», и известные мастера из России, Узбекистана, Болгарии и Индии намерены «вырастить» их прямо на глазах у гостей сада, - сообщает пресс-служба Никитского ботанического сада.
Скульптуры высотой выше полутора метров будут создаваться в течение нескольких дней на открытой площадке в Верхнем парке НБС.
Конкретно
Где: Никитский ботанический сад
Когда: 4-16 сентября
Цена билета: 300 рублей