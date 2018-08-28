2018-08-28T11:31:36+03:00
Общество

В Никитском ботсаду пройдет фестиваль керамики «Огненные цветы»

На глазах у зрителей создадут скульптуры высотой выше полутора метров
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фестиваль будет проходить с 4 по 16 сентября.Фестиваль будет проходить с 4 по 16 сентября.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Никитском ботаническом саду с 4 по 16 сентября пройдет международный фестиваль художественной керамики «Остров Крым».

- В этом году он носит название «Огненные цветы», и известные мастера из России, Узбекистана, Болгарии и Индии намерены «вырастить» их прямо на глазах у гостей сада, - сообщает пресс-служба Никитского ботанического сада.

Скульптуры высотой выше полутора метров будут создаваться в течение нескольких дней на открытой площадке в Верхнем парке НБС.

Конкретно

Где: Никитский ботанический сад

Когда: 4-16 сентября

Цена билета: 300 рублей

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