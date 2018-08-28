2018-08-28T13:59:56+03:00
Общество

В Симферополе во время капремонта дорог ограничат парковку на центральных улицах

Ремонтные работы в этом году будут вести круглосуточно
Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе планируют ограничить парковку автомобилей на центральных улицах города во время капремонта дорог.

Об этом 28 августа сообщил глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

- Ограничить парковку по ряду дублирующих улиц, таких как Пролетарская, Караимская, Ленина, Маяковского и другим. Сергей Петрович (Круцюк, замглавы администрации), необходимо оперативно данный вопрос отработать, чтобы обеспечить максимальную пропускную возможность улиц, дублирующих те, на которых будет вестись ремонт, – сказал глава администрации.

По его словам, ремонтировать дороги в этом году будут круглосуточно.

Глава администрации отметил, что с подрядными организациями достигнуты договоренности.

- Ряд улиц, на которых планируется ремонт, являются важными транспортными артериями города. Вместе с тем, без частичного ограничения движения по ним работы не могут быть проведены – заключил Лукашев.

Напомним, в Симферополе в середине августа начался капитальный ремонт дорог. На первом этапе подрядчик приступил к работам на Коммунальной улице и в районе Старого города. На капремонт дорог в столице Крыма выделено 1,5 миллиарда рублей.

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