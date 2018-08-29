В Алуште предпринимателя избили и отобрали 2 миллиона

СЕГОДНЯ 09:23 2018-08-29T09:23:47+03:00

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В Алуште разбойники ограбили и избили предпринимателя. Правоохранителям удалось задержать злодеев.

Инцидент произошел в мае этого года. Четверо вооруженных мужчин посадили бизнесмена в автомобиль. Нашли "укромное место", избили потерпевшего и отобрали солидную сумму - два миллиона триста тысяч рублей.

Вот только двух миллионов грабителям оказалось мало, они потребовали отдать им еще 500 тысяч евро - и отпустили, чтобы предприниматель мог собрать нужную сумму.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "разбой" (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Подозреваемых задержали далеко за пределами Крыма - в Сочи и Московской области. Ими оказались трое выходцев из стран ближнего зарубежья и гражданин Российской Федерации в возрасте от 38 до 50 лет.

- В ходе обысков по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты травматический пистолет с двумя магазинами и патронами к нему, мобильные телефоны, сим-карты, рация и маска, а так же ювелирные изделия, похищенные у потерпевшего, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вычислили злоумышленников совместными усилиями сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с полицией Сочи и Республики Крым, а также ФСБ России и Росгвардии.

Задержанных уже заключили под стражу до суда. Следствие продолжается.