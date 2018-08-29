2018-08-29T12:22:30+03:00
Происшествия

Власти Крыма: Концентрация вредных веществ в воздухе Армянска не превышает норму

Стали известны предварительные выводы экспертов
Анастасия ЖУКОВА
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В отобранных на территории Армянска пробах воздуха не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Об этом заявил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

По его словам, эксперты природоохранной прокуратуры, Минэкологии РК и «Центра лабораторного анализа и технических измерений» отобрали образцы воздуха, воды и почвы в районе кислотонакопителя, который используется заводом «Крымский Титан», а также на 4 источниках выбросов вредных веществ данного предприятия.

Пробы еще находятся на исследовании, поэтому говорить об окончательных результатах пока рано, но согласно предварительным выводам экспертов, по 9 показателям, включая диоксид серы, воздух в Армянске оказался нормальным.

Кроме того, надзорные органы проверяют законность эксплуатацию кислотонакопителя «Крымского Титана», соблюдения технологических процессов на предприятии, в частности – границ охранной зоны. Также идут проверки на двух соседних химических предприятиях - ПАО «Крымский содовый завод» и АО «Бром» (Красноперекопский район).

Напомним, в течение последних дней жители Армянска жалуются на головную боль, тошноту и сыпь. Металлические предметы на улице покрываются ржавчиной, заборы - загадочной слизью.

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