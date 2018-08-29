2018-08-29T12:54:51+03:00
Общество

Спасатели сняли с горы в Судаке скалолаза, которому стало плохо

Его доставили к личной машине
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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Спасатели оказали помощь 61-летнему украинцу, который не смог самостоятельно спуститься с горы Сокол в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Сообщение о том, что требуется помощь, поступило на пульт спасателей 28 августа в 13.40.

Выяснилось, что группа скалолазов из шести человек проходила альпинистский маршрут на горе Сокол, и одному из мужчин стало плохо.

- Житель Львова, почувствовал недомогание и ухудшение состояния здоровья из-за высокой температуры воздуха и отсутствия запаса питьевой воды, — сообщили в МЧС.

Спасатели оказали ему помощь, затем мужчину на носилках доставили к личной машине. Украинец отказался от дальнейшей медпомощи отказался.

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