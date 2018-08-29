В аэропорту Симферополя уже более 100 человек побывали "тайными пассажирами"
За два с половиной месяца действия программы «Тайный пассажир» в симферопольском аэропорту её участниками стали более 100 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь».
Участники заполнили более 60 оценочных чек-листов на вылет и столько же на прилет.
Среди них есть как частолетающие пассажиры, так и те, кто пользуется услугами аэропорта впервые.
Программу «Тайный пассажир» проводят для улучшения сервиса в соответствии с лучшими международными практиками аэропортовых услуг.
Как рассказал гендиректор симферопольского аэропорта Евгений Плаксин, отчеты «тайных пассажиров» позволяют оценить уровень предоставляемого сервиса в аэропорту и выявить проблемы, над которыми нужно работать.
- Многие предложения уже реализованы. По отзывам участников программы мы понимаем, какое в целом впечатление оставляет новый терминал аэропорта у наших пассажиров. И по сравнению с прошлым годом динамика колоссальная, — рассказал Плаксин.
Программа действует до 31 декабря 2018 года, стать ее участником может любой пассажир старше 18 лет, вылетающий или прилетающий в симферопольский аэропорт.