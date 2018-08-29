2018-08-29T19:43:19+03:00
Туризм

В аэропорту Симферополя уже более 100 человек побывали "тайными пассажирами"

Многие их предложения уже реализованы
Анастасия ЖУКОВА
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Стать "тайным пассажиром" можно до 31 декабря.Стать "тайным пассажиром" можно до 31 декабря.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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За два с половиной месяца действия программы «Тайный пассажир» в симферопольском аэропорту её участниками стали более 100 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь».

Участники заполнили более 60 оценочных чек-листов на вылет и столько же на прилет.

Среди них есть как частолетающие пассажиры, так и те, кто пользуется услугами аэропорта впервые.

Программу «Тайный пассажир» проводят для улучшения сервиса в соответствии с лучшими международными практиками аэропортовых услуг.

Как рассказал гендиректор симферопольского аэропорта Евгений Плаксин, отчеты «тайных пассажиров» позволяют оценить уровень предоставляемого сервиса в аэропорту и выявить проблемы, над которыми нужно работать.

- Многие предложения уже реализованы. По отзывам участников программы мы понимаем, какое в целом впечатление оставляет новый терминал аэропорта у наших пассажиров. И по сравнению с прошлым годом динамика колоссальная, — рассказал Плаксин.

Программа действует до 31 декабря 2018 года, стать ее участником может любой пассажир старше 18 лет, вылетающий или прилетающий в симферопольский аэропорт.

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