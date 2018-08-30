В Симферополе появилась улица Владимира Высоцкого
В Симферополе в поселке городского типа Грэсовский появилась новая улица имени Владимира Высоцкого. Такое название на сессии городского совета 30 августа присвоили переулку Монтажников.
Кроме того, улицы Генерала Абрамова, Липецкая и Грушевая появятся в микрорайоне Каменка. Также новые названия появятся в микрорайонах Луговое-2 и Белое-5.
- В микрорайоне Луговое-2 появятся улицы Томская, Ярославская, Костромская, Архангельская, Астраханская, Вологодская, Красноярская, Белгородская, Иркутская, Новгородская и Калининградская. Решением сессии также утверждены названия новых улиц в микрорайоне Белое-5, в их числе Васильковая, Ромашковая, Наврез, Буллюр, АсанаРефатова, Синапная, Фидан, Февзи Билялова, Алмалы, Мераба, Къамаджы, Эфсане, Кениш, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.