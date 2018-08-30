В Симферополе запретили установку платежных терминалов на фасадах зданий

СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-30T13:11:18+03:00

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В Симферополе установили запрет на установку платежных терминалов на фасадах зданий, также ужесточаются правила расклейки объявлений. Внесенные администрацией изменения в правила благоустройства города утвердил Симферопольский горсовет.

- В новой редакции муниципального правового акта установлен запрет на оклейку витрин, окон и дверей рекламными объявлениями. Изменения направлены на улучшение архитектурного облика крымской столицы. В случае нарушения установленного запрета будут применяться меры административного воздействия. Внесены также изменения, устанавливающие запрет на размещение платежных терминалов, торговых прилавков на стенах фасадов зданий и сооружений, – сообщили в пресс-службе.

Такие меры вводятся, чтобы освободить пространство для свободного передвижения пешеходов.

Кроме того, используемые настенные прилавки под торговлю занимают земельный участок, выходящий за границы торгового объекта. А это влечет нарушение земельного законодательства.