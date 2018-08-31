2018-08-31T18:23:51+03:00
Происшествия

Власти Армянска рассказали, как борются с выбросом химикатов

Идет обработка улиц
Анастасия ЖУКОВА
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В Армянске обрабатывают улицы раствором соды. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко в ходе совещания, посвященного экологическим проблемам Армянска.

Напомним, в течение последней недели жители города жалуются на плохое самочувствие (жжение на коже, высыпания, затрудненное дыхание, кашель), а также на возникновение «ржавого» налета на металлических предметах.

Согласно выводам экспертов, причиной является кислотонакопитель, который использует завод «Крымский Титан», расположенный рядом с Армянском». Оттуда из-за жары начали испарятся вредные вещества.

- По рекомендации Роспотребнадзора ночью обработка проведена. Обработано порядка 8-10 километров дорог – водой с содой, с помощью коммунальной техники. Работы будут проводиться и в эту ночь, - рассказал Василий Телиженко. – Раздали всем предприятиям и учреждениям соду для обработки, обрабатываются детские площадки, учебные заведения.

По информации чиновников, угрозы жизни для населения нет, День Знаний в школах решили не отменять.

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