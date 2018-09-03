В Крыму 3 сентября до +33 градусов

СЕГОДНЯ 07:18 2018-09-03T07:18:35+03:00

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В Крыму 3 сентября ожидается жара - до +33 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Местами будет облачно. Температура воды в Черном море до +26 градусов.

В Симферополе сегодня до +30 градусов. Переменная облачность. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду.

В Севастополе 3 сентября также будет облачно, осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +31 градус.

На ЮБК тоже не будет осадков. Ветер днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 29-31 градус.

В Керчи также переменная облачность. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +31 градуса.