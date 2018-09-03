Стало известно, на каких улицах Симферополя будет одностороннее движение с 8 сентября

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-03T17:15:29+03:00

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В центре Симферополя с 8 сентября на ряде улиц введут одностороннее движение. Об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк.

Чиновник рассказал, что в паспорта улиц уже внесены соответствующие изменения. 8 сентября начнется установка знаков от бульвара Франко до проспекта Кирова.

Так, введение одностороннего движения коснется улицы Менделеева (от бульвара Франко до проспекта Кирова), улицы Попова (от проспекта Кирова до бульвара Франко), улицы Декабристов (от проспекта Кирова до бульвара Франко), улицы Тренева (от бульвара Франко до улицы Богдана Хмельницкого), улицы Богдана Хмельницкого (от ул. Тренева до ул. Декабристов).