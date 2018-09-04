В Севастополе будут судить нечистого на руку чиновника

СЕГОДНЯ 08:37 2018-09-04T08:37:33+03:00

Мужчина за деньги "не замечал" нарушений торговцев

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В Севастополе под суд пойдет бывший сотрудник Главного управления потребительского рынка и лицензирования по обвинению в коррупции.

Обвиняемый ранее работал в отделе организации нестационарной торговли и услуг. По данным следствия, мужчина получил через посредника взятки от предпринимателей, чтобы "закрыть глаза" на ряд нарушений: торговлю без необходимых документов, отсрочку демонтажа ларьков, а также непривлечение к административной ответственности.

Чиновник получил часть взятки 26 февраля этого года и попался сотрудникам ФСБ. Общая сумма взятки - 93 тысячи рублей.

Во время расследования удалось установить еще один эпизод - взятку в 42 тысячи рублей в декабре 2017 года.

Мужчине выдвинули обвинение в получении зяток должностным лицом в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СКР.