2018-09-05T09:59:32+03:00
Политика

В Крыму «Панцирь-С» уничтожли крылатые ракеты «врага»

Учения прошли близ Керчи
Анастасия ЖУКОВА
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Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗАПРК) «Панцирь-С» в Крыму уничтожили крылатые ракеты условного противника.

Комплексы накануне заступили на боевое дежурство близ Керчи. В ходе планового учения военнослужащие потренировались в обнаружении, сопровождении и уничтожении "вражеских" крылатых ракет.

- Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, причем параметры скорости полета и высоты были разные, что усложняло расчетам поражение объектов, - отметил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

По его словам, расчеты выполнили поставленную задачу успешно.

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