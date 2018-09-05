В Крыму «Панцирь-С» уничтожли крылатые ракеты «врага»
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗАПРК) «Панцирь-С» в Крыму уничтожили крылатые ракеты условного противника.
Комплексы накануне заступили на боевое дежурство близ Керчи. В ходе планового учения военнослужащие потренировались в обнаружении, сопровождении и уничтожении "вражеских" крылатых ракет.
- Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, причем параметры скорости полета и высоты были разные, что усложняло расчетам поражение объектов, - отметил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.
По его словам, расчеты выполнили поставленную задачу успешно.