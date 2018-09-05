2018-09-05T11:40:15+03:00
Происшествия

Под Феодосией легковушка влетела под грузовик

Иномарку расплющило от удара
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба МЧС по РКФото: пресс-служба МЧС по РК
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В поселке Приморский под Феодосией легковой автомобиль Skoda Oktavia столкнулся с КАМаЗом.

Сообщение об аварии спасатели получили 4 сентября в 6:19. На место немедленно отправили специалисты ГКУ РК "Крым-Спас" и сотрудники скорой, ГИБДД и МЧС.

Иномарку от удара расплющило, а вот грузовик практически не пострадал. Еще до приезда работников МЧС, медики госпитализировали пассажиров легковушки - женщину и ребенка. А вот водителя, жителя Республики Башкортостан, спасатели доставали из салона с помощью специального инструмента.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В пресс-службе МЧС по РК напомнили автомобилистам о необходимости быть осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим и учитыват интенсивность движения, видимость на дороге при совершении маневра.

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