Из Армянска вывезли на оздоровление 2789 человек

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-05T13:59:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В оздоровительные лагеря и санатории из Армянска отправили за минувшие сутки 2879 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

Напомним, из города вывозят на отдых детей дошкольного возраста от 3 лет и первоклассников с родителями, а также учащихся 2-11 классов. Их размещают в санаториях и лагерях Евпатории, Бахчисарайского и Сакского районов.

- Отдельная благодарность «Черноморнефтегазу», крымским пассажироперевозчикам «Евпатранс», Сакского и Бахчисарайского района за предоставленные автобусы, оперативную и слаженную работу, - отметила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова. Также, нужно отметить и неравнодушие крымчан, которые в частном порядке организовали через социальные сети информирование граждан Армянска о готовности принять отдельные семьи.

Работа по организации и перевозке детей продолжается. В среду, 5 сентября, планируется направить в лагеря и санатории 1117 человек. Отдельные жители Армянска доставляют своих детей в места отдыха самостоятельно, на личном транспорте.