2018-09-05T14:57:44+03:00
Политика

В Севастопольской бухте моряки уничтожили "диверсантов" на моторной лодке

В учениях приняли участие порядка 60 военнослужащих
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастопольской бухте военнослужащие Черноморского флота тренировались в обнаружении и задержании диверсантов условного противника.

В плановых учениях принимали участие военные из подразделения по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы (ВМБ)

Согласно легенде, экипаж дежурного противодиверсионного катера (ПК) «Грачонок» обнаружил в бухте моторную лодку. На запросы люди на борту не отвечали, требование остановиться для досмотра игнорировали.

- Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера «Грачонок», и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов, - уточнили в пресс-службе ЧФ РФ.

Лодку блокировали в акватории, однако "враг" оказал сопротивление и был успешно нейтрализован.

В учении принимали участие порядка 60 военнослужащих и четыре катера типа «Грачонок» и «Раптор».

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