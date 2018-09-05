Завод "Крымский Титан" проверяют инспекторы Росприроднадзора из Москвы

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-05T16:18:47+03:00

Их направил в Крым министр природных ресурсов и экологии РФ

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В Армянск направили государственных инспекторов центрального аппарата Росприроднадзора. Такое решение принял министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По его словам, ранее на месте работали сотрудники территориального органа. С 5 сентября созданную оперативную группу возглавил лично начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов атмосферного воздуха и земельного надзора Михаил Оводков.

В комплексной проверке предприятия "Титановые инвестиции" (завод "Крымский Титан") приступили не только инспекторы Росприроднадзора, но и эксперты Росгидромета, Роспотребнадзора, а также подразделения МЧС и других профильных структур.

- Основное внимание уделено контролю источников выбросов. Проведён отбор проб выбросов на источнике цеха производства двуокиси титана №2 по компонентам: серная кислота, диоксид серы, суммарные углеводороды, диоксид титана, оксид углерода, - сообщили в пресс-службе минприроды РФ. - Проверены также данные производственного экологического контроля и компетентность лаборатории предприятия.

Кроме того, эксперты организовали лабораторный контроль воздуха у кислотонакопителя. По результатам анализов примут процессуальное решение.

В пресс-службе минприроды РФ заверили, что в настоящее время выбросы опасных веществ в атмосферу не зафиксированы.