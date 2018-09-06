"Диванная армия Киева активизировалась": Аксенов ответил на споры в соцсетях по поводу кислотных дождей

СЕГОДНЯ 17:12 2018-09-06T17:12:22+03:00

Глава Крыма призвал получать информацию о ситуации в Армянске только из проверенных источников

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Крымчане активно обсуждают, не может ли загрязненный воздух Армянска пролиться кислотными дождями над всем полуостровом. Глава Крыма уверен, что такие заявления -фейк.

- Я попала под под дождь, намокли руки и немного ноги, спустя час у меня появились небольшие красноватые пятна и чешутся, - говорится в одном из ялтинских пабликов.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал авторов подобных сообщений «ботами», которые работают на спецслужбы Украины:

- Прошу крымчан помнить, что украинская диванная армия киевского режима активизировалась. Все эти боты в соцсетях пытаются поднять волну, рассказать, будто идут на симферополь идут кислотные облака. Чего я только не наслушался за вчера! Прошу не реагировать на информацию, полученную из неизвестных источников.

В свою очередь президент Крымской академии наук, председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко тоже успокоил крымчан:

- Сейчас уменьшился масштаб испарения. Несколько дней назад было 7 ПДК, а теперь 1,4 в Армянске, в Перекопе сейчас 7 ПДК. Поэтому угрозы, что это скажется на Симферополе и других регонах Крыма, нет.