2018-09-06T20:28:30+03:00
Общество

В санатории и лагеря из Армянска вывезли 3,8 тысячи человек

Малышей разместили вместе с родителями
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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С детьми поехали 980 взрослых.С детьми поехали 980 взрослых.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Стало известно точно число детей, которых после выброса химикатов вывезли из Армянска в крымские лагеря и санатории.

- В санаториях и детских лагерях были размещены 3854 жителя Армянска. В Евпатории, Бахчисарайском, Сакском и Черноморском районах размещены 2874 ребенка в возрасте от 3-х до 17 лет и 980 взрослых, в числе которых родители дошкольников и первоклассников, а также сопровождающие школьников учителя, - сообщает пресс-служба Минобраза РК.

Кроме того, некоторые жители Армянска приняли решение на время каникул самостоятельно выехать с детьми, разместившись как в предложенных Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым оздоровительных организациях, так и в частном порядке. Точное количество таких граждан еще подсчитывается.

Напомним, каникулы в городе объявили на 2 недели сразу после того, как в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию.

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