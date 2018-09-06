В санатории и лагеря из Армянска вывезли 3,8 тысячи человек
Стало известно точно число детей, которых после выброса химикатов вывезли из Армянска в крымские лагеря и санатории.
- В санаториях и детских лагерях были размещены 3854 жителя Армянска. В Евпатории, Бахчисарайском, Сакском и Черноморском районах размещены 2874 ребенка в возрасте от 3-х до 17 лет и 980 взрослых, в числе которых родители дошкольников и первоклассников, а также сопровождающие школьников учителя, - сообщает пресс-служба Минобраза РК.
Кроме того, некоторые жители Армянска приняли решение на время каникул самостоятельно выехать с детьми, разместившись как в предложенных Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым оздоровительных организациях, так и в частном порядке. Точное количество таких граждан еще подсчитывается.
Напомним, каникулы в городе объявили на 2 недели сразу после того, как в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию.