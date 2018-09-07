2018-09-07T11:15:50+03:00
Происшествия

Пьяный житель Судака напал на пожилую мать со штыковой лопатой

Пенсионерка сама вызвала полицию
Надежда ДАЦЮК
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Полицейские Судака задержали пьяного мужчину, который напал со штыковой лопатой на свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

39-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он потерял контроль над собой. Вышел во двор и начал размахивать штыковой лопатой, нападая на свою мать, пожилую женщину.

Пенсионерка не растерялась и вызвала полицию. Пока приехал наряд, пьяный сын уже ударил мать лопатой и несколько раз нанес удары кулаками по лицу. Он угрожал ей расправой и убийством.

Стражи порядка вовремя подоспели и задержали разбушевавшегося сына. Его доставили в отдел МВД.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и незаконное хранение наркотиков.

В отношении судакчанина возбуждено уголовное дело по признакам угрозы убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Ему грозит наказание от обязательных работ до лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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