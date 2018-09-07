В Сакском районе серферов унесло в открытое море

СЕГОДНЯ 11:41 2018-09-07T11:41:31+03:00

Людей нашли в одной миле от берега

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Возле села Поповка (Сакский район) унесло в море двух человек. Их спасли сотрудники Евпаторийского порта, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

- Сотрудниками Евпаторийского порта, подведомственного министерству транспорта Республики Крым, спасены двое граждан России, которых в районе села Поповка начало уносить в море, – уточнили в пресс-службе.

В минтрансе отметили, что об инциденте стало известно 6 августа.

- В связи с тем, что у сотрудников МЧС не имелось спасательного судна в том районе, был задействован, находящийся у причала Северной косы озера Донузлав рейдовый катер «Бурун». Люди были найдены в одной миле от берега села Поповка и доставлены на борт судна, – отметили в пресс-службе.

Спасенным не потребовалась медицинская помощь. Потерпевшие сообщили, что оказались в открытом море, когда пытались догнать оборудование для серфинга. Его начало уносить ветром.

В то время, когда серферов унесло в открытое море, был шквалистый ветер от 12 до 20 метров в секунду, шел сильный дождь.