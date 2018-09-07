В Феодосии ливень затопил 35 подворий и 14 домов
Сильный ливень 6 августа подтопил 35 подворий и 14 домов в Феодосии, в которых живут 123 человека. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.
Сообщение о том, что требуется помощь спасателей, поступило в 20.00. К 6 утра сотрудники МЧС откачали воду со всех подворий и домов. Над устранением последствий непогоды работали 32 человека и 8 единиц техники.
По информации, опубликованной ведомством, в Феодосии выпала трехмесячная норма осадков.
Кроме того, обильные дожди привели к подтоплению пяти подземных переходов в Ялте. Воду откачивала оперативная группа второго пожарно-спасательного отряда из четырех человек и двух единиц техники.
- Сейчас все работы завершены и ликвидированы последствия стихии.
По данным МЧС, в Ялте выпала двухмесячная норма осадков.