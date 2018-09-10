2018-09-10T11:33:57+03:00
Происшествия

В Евпатории подросток сорвался с крыши заброшенного здания

Спасатели погрузили 14-летнего парня на носилки и доставили в больницу
Надежда ДАЦЮК
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Он упал с десятиметровой высоты. Фото: пресс-служба МЧС по КрымуОн упал с десятиметровой высоты. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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На заброшенной территории грязелечебницы «Мойнаки» 9 сентября подросток сорвался с крыши. Сообщение о том, что требуется помощь, поступило на пульт спасателей в 19.07, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

К месту прибыли четыре человека и одна единица техники, а также сотрудники «скорой помощи».

На момент прибытия спасателей пострадавший находился на третьем этаже заброшенной котельной. Подросток упал с высоты 8-10 метров. Спасатели добрались до подростка с помощью лестницы. Он находился в сознании.

Парня уложили на жесткие носилки и транспортировали к автомобилю скорой помощи. Затем 14-летнего подростка перевезли в городскую больницу Евпатории с травмами различной степени тяжести.

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