В Евпатории подросток сорвался с крыши заброшенного здания

СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-10T11:33:57+03:00

Он упал с десятиметровой высоты. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Спасатели погрузили 14-летнего парня на носилки и доставили в больницу

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На заброшенной территории грязелечебницы «Мойнаки» 9 сентября подросток сорвался с крыши. Сообщение о том, что требуется помощь, поступило на пульт спасателей в 19.07, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

К месту прибыли четыре человека и одна единица техники, а также сотрудники «скорой помощи».

На момент прибытия спасателей пострадавший находился на третьем этаже заброшенной котельной. Подросток упал с высоты 8-10 метров. Спасатели добрались до подростка с помощью лестницы. Он находился в сознании.

Парня уложили на жесткие носилки и транспортировали к автомобилю скорой помощи. Затем 14-летнего подростка перевезли в городскую больницу Евпатории с травмами различной степени тяжести.