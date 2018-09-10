Украинские рыбаки навеселе причалили к берегу Сиваша, чтобы познакомиться с крымскими коллегами

СЕГОДНЯ 19:22 2018-09-10T19:23:19+03:00

Но их задержали российские пограничники

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У береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка утром 10 сентября задержали двух украинцев за незаконное пресечение госграницы РФ. Об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ по Крыму.

Жители села Стрелковое Генического района пришвартовались к российскому берегу на моторной лодке, в этот момент и были задержаны пограничниками.

Граждане Украины признались, что причалить к берегу они хотели намеренно, чтобы наладить дружеские связи и поделиться опытом с российскими рыбаками.

Украинцы пришвартовали лодку к берегу. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму

Пограничники осмотрели плавсредство нарушителей и обнаружили на борту около 20 килограмм водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб.

Рыбаки задержаны на 48 часов для подтверждения личности и полного вытрезвления. Устанавливаются все обстоятельства прозошедшего.