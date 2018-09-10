Появились фото поврежденного плавкрана после столкновения с опорой Крымского моста
В субботу был большой шторм, плавкран сорвался с якоря [фото]
Фото: Александр Гриненко
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В соцсетях появились фотографии повреждений плавучего крана «Александр Зиновьев» после столкновения с автодорожной частью Крымского моста, которое произошло в субботу.
Судно находится на плаву без видимого крена.
Напомним, из-за шторма в субботу плавкран сорвался с якоря и столкнулся с опорой Крымского моста. Повредилась мачта освещения и несколько метров барьерного ограждения.
Судно на плаву без видимого крена. Фото: Александр Гриненко
Кроме того, непогода выбросила буксир «Шквал» в районе мыса Такиль на Керченском полуострове. Экипаж покинул судно на спасательном плоту, его поднял на борт сухогруз, который проплывал рядом.