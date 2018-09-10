Появились фото поврежденного плавкрана после столкновения с опорой Крымского моста

СЕГОДНЯ 19:38 2018-09-10T19:42:10+03:00

В субботу был большой шторм, плавкран сорвался с якоря [фото]

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В соцсетях появились фотографии повреждений плавучего крана «Александр Зиновьев» после столкновения с автодорожной частью Крымского моста, которое произошло в субботу.

Судно находится на плаву без видимого крена.

Напомним, из-за шторма в субботу плавкран сорвался с якоря и столкнулся с опорой Крымского моста. Повредилась мачта освещения и несколько метров барьерного ограждения.

Судно на плаву без видимого крена. Фото: Александр Гриненко

Кроме того, непогода выбросила буксир «Шквал» в районе мыса Такиль на Керченском полуострове. Экипаж покинул судно на спасательном плоту, его поднял на борт сухогруз, который проплывал рядом.