Украина отправила в Азовское море бронекатер для защиты от досмотра российских пограничников
В Азовское море в порту Бердянска спустили первый бронекатер Военно-морских сил Украины «Лубны», который нацелен на борьбу с досмотров судов, которые осуществляет Россия. Об этом на своей странице на Facebook написал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
- Вчера по исполнению поручения президента Украины с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, которые следуют в мариупольские и бердянские морские торговые порты, был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море «Лубны», – написал Лавренюк.
Он также сообщил, что это только первый бронекатер, и к нему подключатся другие корабли.
Еще в мае украинские власти начали жаловаться на усиление досмотра судов в Керченском проливе и Азовском море, который организовывала российская сторона.
Они считают, что такие действия связаны с задержкой в Украине крымского сейнера «Норд» в марте.