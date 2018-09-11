Украина отправила в Азовское море бронекатер для защиты от досмотра российских пограничников

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-11T11:20:21+03:00

Это первое такое судно, позже к нему присоединятся другие корабли

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В Азовское море в порту Бердянска спустили первый бронекатер Военно-морских сил Украины «Лубны», который нацелен на борьбу с досмотров судов, которые осуществляет Россия. Об этом на своей странице на Facebook написал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

- Вчера по исполнению поручения президента Украины с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, которые следуют в мариупольские и бердянские морские торговые порты, был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море «Лубны», – написал Лавренюк.

Он также сообщил, что это только первый бронекатер, и к нему подключатся другие корабли.

Еще в мае украинские власти начали жаловаться на усиление досмотра судов в Керченском проливе и Азовском море, который организовывала российская сторона.

Они считают, что такие действия связаны с задержкой в Украине крымского сейнера «Норд» в марте.