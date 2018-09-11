2018-09-11T16:32:23+03:00
Общество

В Крыму отдохнуло 5,6 миллиона туристов с начала года

Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Надежда ДАЦЮК
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На полуолстрове установилась комфортная температура воздухаНа полуолстрове установилась комфортная температура воздухаФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму с начала года до 10 сентября отдохнуло 5,6 миллиона туристов. Это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. 885 тысяч отдыхающих – это граждане Украины.

По состоянию на сентябрь загрузка гостиниц остается высокой. В Феодосии занято 99% мест для размещения туристов, в Саках – 86%, Судаке и Черноморском районе – 68%. Меньше всего отдыхающих в Евпатории – там занято всего 58% отелей.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, бархатный сезон всегда привлекал на полуостров любителей активных видов туризма.

- Погода в Крыму установилась мягкая, очень комфортная, температура воздуха и температура морской воды днем в среднем +25 градусов. Есть все условия для того, чтобы путешествовать по Крыму и по его достопримечательностям. По данным отельеров и туроператоров, глубина бронирования отдыха в Крыму достигает ноября-декабря 2018 года. Отказов от бронировок практически нет, - сообщил Вадим Волченко.

Крымские поселки Курортное, Черноморское и Николаевка лидируют среди населенных пунктов РФ с самым доступным отдыхом.

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