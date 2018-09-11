2018-09-11T17:59:24+03:00
Общество

В Гагаринский парк Симферополя выпустили шесть белых лебедей

Также в парке пополнилось семейство попугаев-неразлучников
Надежда ДАЦЮК
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Глава администрации города Игорь Лукашев собственноручно выпускал пернатых. Фото: пресс-служба администрации СимферополяГлава администрации города Игорь Лукашев собственноручно выпускал пернатых. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В пруд парка имени Гагарина в Симферополе выпустили шесть белых лебедей-шипунов. Новых обитателей заселили глава администрации города и исполняющая обязанности директора МБУ «Детский парк» Диана Первушина.

- Белые лебеди станут визитной карточной парка, полюбоваться их красотой сможет каждый. Для безопасности животных будут установлены специальные информационные таблички, а в зимнее время года птицы будут переведенные в помещения либо им установят утеплённые домики, - рассказал Игорь Лукашев.

Также в парке пополнилось семейство попугаев-неразлучников. Они будут свободно летать по парку, а ночевать в специальном вольере.

По словам Первушиной, уходом и кормлением обитателей будут заниматься сотрудники парка.

Лукашев добавил, что в Гагаринском парке готовят клумбы для розария и место для высадки лаванды.

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