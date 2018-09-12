Севастопольский полицейский продавал агентству ритуальных услуг сведения об умерших

СЕГОДНЯ 17:46 2018-09-12T17:46:29+03:00

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В Севастополе бывшего сотрудника полиции осудили за взяточничество.

Бывший замначальника ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району с сентября 2016 года по май 2017 незаконно передавал предпринимателю сведения об умерших гражданах.

Полиция-то получает такие данные и располагает контактами их родственников. Вот предприимчивый блюститель закона и решил нажиться на этом: сбрасывал эсэмэски владельцу ритуальной фирмы, благодаря чему он мог "окучивать" скорбящих быстрее конкурентов. Доходами бизнесмен регулярно делился с полицейским.

Суд признал экс-правоохранителя виновным и приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание бывший полицейский будет в колонии общего режима. Кроме того, ему придется заплатить штраф в 180 тысяч рублей, а после освобождения он не сможет занимать должности в правоохранительных органах еще три года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе СКР.