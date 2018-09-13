2018-09-13T11:03:13+03:00
Общество

В Симферополе чистить русло Салгира начнут в конце сентября

В некоторых зонах скопились десятки тонн мусора
Надежда ДАЦЮК
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Реконструкция набережной начнется в 2019 году.Реконструкция набережной начнется в 2019 году.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе расчистят русла трех рек – Салгира, Малого Салгира и речки Славянки. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Лукашев.

По его словам, в начале года в начале года были выделены деньги на проект, который находится на строительной и экологической госэкспертизе.

Лукашев рассказал, что экспертиза закончится в конце сентября, а после этого начнется очистка рек по всей длине в черте города.

- Весь грунт и мусор нужно будет вывезти на полигон и утилизировать. В некоторых зонах скопились десятки тонн мусора. После того, как мы все вычистим, это будет совершенно другой Салгир, — сказал Игорь Лукашев.

Также глава администрации города поделился планами о реконструкции набережной Салгира.

- Мы заканчиваем проект набережной, а именно одного большого участка протяженностью 1,2 километра от моста к Вечному огню до сквера Высоцкого. Работы начнем в следующем году. Деньги будут не городские, а либо республиканские, либо федеральные… Параллельно начнем разрабатывать всю концепцию набережной, — отметил Игорь Лукашев.

Градоначальник сообщил, что планируется создание велосипедных дорожек, детских площадок, высадка новых деревьев, а также восстановление ограждений и освещение на набережной.

Напомним, предварительная стоимость очистки русла реки Салгир составит 147 миллионов рублей.

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