В двух севастопольских селах с 17 сентября не будет света

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-14T18:11:00+03:00

С 9.00 до 18.00 Терновка и Родное останутся без электроснабжения

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В селах Терновка и Родное в Севастополем планируется отключение электроснабжения. Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, ограничеие вводится в связи с подключением мощностей Балаклавской ТЭС.

- Для безопасного проведения работ при подключении станции необходимо временное отключение воздушной линии ПС-14 и ПС-18. Это повлечет за собой отключение электроснабжения сел. Ограничения вводятся на 17-21 сентября с 9.00 до 18.00, - уточнили в правительстве.

При этом дошкольные учреждения будут обеспечены резервными источниками.

Напомним, в Крыму строятся две ТЭС – Балаклавская и Таврическая мощностью по 470 МВт каждая.