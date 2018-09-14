В двух севастопольских селах с 17 сентября не будет света
С 9.00 до 18.00 Терновка и Родное останутся без электроснабжения
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В селах Терновка и Родное в Севастополем планируется отключение электроснабжения. Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, ограничеие вводится в связи с подключением мощностей Балаклавской ТЭС.
- Для безопасного проведения работ при подключении станции необходимо временное отключение воздушной линии ПС-14 и ПС-18. Это повлечет за собой отключение электроснабжения сел. Ограничения вводятся на 17-21 сентября с 9.00 до 18.00, - уточнили в правительстве.
При этом дошкольные учреждения будут обеспечены резервными источниками.
Напомним, в Крыму строятся две ТЭС – Балаклавская и Таврическая мощностью по 470 МВт каждая.