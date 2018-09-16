2018-09-16T11:40:24+03:00
Происшествия

Под Судаком автобус с пассажирами врезался в грузовик

В результате пострадал водитель автобуса
Степан ОСТИНОВ
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Фото: МЧС по Республике КрымФото: МЧС по Республике Крым
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Под Судаком пассажирский автобус столкнулся с грузовиком — есть пострадавшие.

ДТП с участием автобуса «Renault» и грузового автомобиля «Volvo» произошло днем 15 сентября в районе села Грушевка — рейсовый автобус с пассажирами направлялся по маршруту «Симферополь-Керчь». На место немедленно выехали спасатели, сотрудники госавтоинспекции и медики.

- По прибытии,специалисты чрезвычайного ведомства выяснили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель пассажирского автобуса. Спасатели оказали пострадавшему первую доврачебную помощь в виде наложения давящей повязки и замораживающего средства. После чего пострадавший был передан врачам прибывшей скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

35-летнего водителя автобуса с травмами различной тяжести доставили в Судакскую городскую больницу. Никто из пассажиров не пострадал.

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